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Баскетболист Демин об Овечкине: «Амбассадор российского спорта, легенда и очень большой человек для страны. Очень хочу встретиться и пообщаться с ним»

— На кого из российских спортсменов ты ориентируешься?

Источник: Спортс"

— Безусловно, Александр Овечкин. Это амбассадор российского спорта, настоящий пример для детей, каким должен быть спортсмен. Я его лично пока не знаю, но очень хочу встретиться и пообщаться с ним. Узнать, на что ему пришлось пойти во время его легендарного пути, чтобы стать тем, кем он является. Это легенда российского спорта и очень большой человек для страны.

Андрей Кириленко — большой пример для меня. Очень круто слышать о нем в разговорах с командами, когда мне советуют следить за его игрой, изучать его игру. Огромная честь для меня знать его лично и просто быть первым русским игроком в НБА после долгого перерыва, — сказал российский баскетболист.