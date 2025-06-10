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Тай Джером, Сэм Меррилл и Дин Уэйд, вероятно, покинут «Кливленд»

По информации Мэтта Мура из Hardwood Paroxysm, Тай Джером, Сэм Меррилл и Дин Уэйд, возможно, больше не будут выступать за «Кливленд».

Источник: Спортс"

Джером и Меррилл станут неограниченно свободными агентами этим летом, а Уэйд в следующем сезоне получит 6 миллионов долларов — это последний год его контракта.

«Похоже, скамья “Кэвальерс” серьезно изменится: Дин Уэйд, Сэм Меррилл и Тай Джером, возможно, не останутся в команде», — написал Мур.

Звезда «Кливленда» Эван Мобли, выигравший в этом сезоне награду «Лучшему оборонительному игроку», активировал пункт в своем контракте, который увеличивает его зарплату в первый год продления с 25% до 30% от потолка зарплат.

В результате, прогнозируемая зарплатная ведомость «Кэвальерс» на сезон-2025/26 составит 219 миллионов долларов, что выведет клуб за второй жесткий потолок.