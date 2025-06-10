«Какого хрена ты творишь? Почему Эмони Бэйтс сидит в G-лиге?» Шакил О’Нил обрушился с критикой на генменеджера «Кливленда»

«Генеральному менеджеру “Кливленда”: какого хрена ты творишь? Почему Эмони Бэйтс сидит в G-Лиге? Этот парень умеет играть! В последнем матче, где ты его выпустил, он попал сколько, семь трехочковых? Разве тебе не нужно это для чемпионского титула? Кто бы ты ни был, генменеджер “Кливленда”, что за херня? Этот парень реально может играть, он умеет забивать. Будь я тренером, я бы хотел иметь как можно больше таких бомбардиров», — заявил О’Нил.