Джейсону Кидду не нравилось быть публичным представителем «Далласа» после обмена Луки Дончича

«По данным источников лиги, Кидду не всегда нравилось быть публичным лицом “Далласа” после того, как клуб обменял Луку Дончича. В матче 10 февраля против “Сакраменто” центровой “Мэверикс” Дэниэл Гэффорд получил повреждение. На фоне кризиса с травмами несколько болельщиков были удалены с арены за протесты против сделки с Дончичем. Кидд тогда не вышел на пресс-конференцию», — написал Джеймс Эдвардс из The Athletic.