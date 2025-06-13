«Кливленд» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта

Президент по баскетбольным операциям «Кливленда» Коби Олтмен заявлял, что не планирует обменивать Донована Митчелла или Эвана Мобли в межсезонье. Ходят слухи, что Дариус Гарлэнд и/или Джарретт Аллен могут сменить команду, хотя обмен Гарлэнда маловероятен после операции на большом пальце левой ноги.