«Кто вообще может говорить о баскетболе? Деление на тех, кому можно, и тех, кому нельзя — несправедливо». Ник Райт ответил на высказывание Тайриза Халибертона о «говорящих головах»

Действующие игроки? Походу сезона Уиндхорст рассказал нам, что никто не воспринимает «Оклахому» серьезно. И это было мнение действующих игроков!
Плохие баскетбольные аналитики есть везде. Они могут быть кем угодно. И хорошие — тоже".
Затем Райт обратился конкретно к Халибертону. Тот раскритиковал медиа после вопроса о том, правы ли обозреватели, считающие, что ему нужно играть агрессивнее. Райт полагает, что эта критика была «справедливой, точной и подтвердившейся в третьем матче».
«Им действительно нужно, чтобы он был немного агрессивнее. Ему нужно было больше брать игру на себя. И это дало его команде больше шансов на победу».
«Деление на тех, кому можно, и тех, кому нельзя говорить о баскетболе, при том что самые авторитетные эксперты зачастую высказывают самые дикие мнения, — несправедливо», — заключил Райт.