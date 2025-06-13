«Кто вообще может говорить о баскетболе? Деление на тех, кому можно, и тех, кому нельзя — несправедливо». Ник Райт ответил на высказывание Тайриза Халибертона о «говорящих головах»

"У меня такой вопрос: кто вообще может говорить о баскетболе? Потому что ответом не могут быть бывшие игроки. Вы слышали их подкасты? Вам могут не нравиться некоторые наши заявления, но я не уверен, что вы слышали, что творится в подкастах бывших игроков.