Джейлен Брансон: «Мне искренне нравятся мои партнеры по команде, что бы ни думали или говорили другие»

«У нас достаточно сплоченная группа, мы поддерживаем связь. Мы до сих пор общаемся в нашем групповом чате. Несмотря на то, что говорят люди, мы действительно ладим. Иногда в процессе возникают споры и разногласия. Но мне искренне нравятся мои партнеры по команде, что бы ни думали или говорили другие», — заявил Брансон.