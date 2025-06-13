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Джейлен Брансон: «Мне искренне нравятся мои партнеры по команде, что бы ни думали или говорили другие»

После вылета «Никс» из финала Восточной конференции от «Индианы» клуб неожиданно уволил главного тренера Тома Тибодо. В последующие дни появились предположения о расколе в раздевалке команды из-за разного отношения игроков к тренеру.

«У нас достаточно сплоченная группа, мы поддерживаем связь. Мы до сих пор общаемся в нашем групповом чате. Несмотря на то, что говорят люди, мы действительно ладим. Иногда в процессе возникают споры и разногласия. Но мне искренне нравятся мои партнеры по команде, что бы ни думали или говорили другие», — заявил Брансон.