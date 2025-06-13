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«Новый Орлеан» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик

По данным Кевина О’Коннора из Yahoo, «Пеликанс» заинтересованы в сделке, так как хотят заполучить себе Эйса Бэйли.

Источник: Спортс"

Другое сообщение от Сэма Амико из Hoops Wire указывает, что президент «Пеликанс» Джо Дюмарс уже связался со «Сперс», чтобы обсудить условия обмена на второй пик.

На предстоящем драфте «Новому Орлеану» принадлежит право выбирать под 7-м номером.