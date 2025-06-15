Кевин Дюрэнт предпочитает перейти в «Сан-Антонио», «Майами» или «Хьюстон»

Дюрэнт находится на последнем году контракта на 54,7 миллиона долларов в сезоне-2025/26, и «Санс» дали понять шести-восьми заинтересованным клубам, что примут лучшее предложение, даже если это означает обмен в команду, не входящую в список предпочтений игрока.