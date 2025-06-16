Ти Джей Макконнелл: «Вся эта тема с “переоцененностью” Халибертона… Это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал в жизни»

Он невероятный партнер по команде. В этом плей-офф он показал всему миру того игрока, которого мы видим каждый день. Но люди не видят, какой он человек и товарищ. Когда кто-то говорит такое о лидере нашей команды, хочется биться за него каждый день. Он отлично игнорирует весь этот шум и сосредоточен на команде. Таков Тайриз", — сказал Макконнелл.