Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ти Джей Макконнелл: «Вся эта тема с “переоцененностью” Халибертона… Это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал в жизни»

«Это просто несправедливо и не соответствует действительности. Вся эта тема с “переоцененностью”… Я до сих пор не могу понять. Это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал в жизни. Тайриз последний, кого можно назвать “переоцененным”.

Он невероятный партнер по команде. В этом плей-офф он показал всему миру того игрока, которого мы видим каждый день. Но люди не видят, какой он человек и товарищ. Когда кто-то говорит такое о лидере нашей команды, хочется биться за него каждый день. Он отлично игнорирует весь этот шум и сосредоточен на команде. Таков Тайриз", — сказал Макконнелл.

Ти Джей Макконнелл и Тайриз Халибертон вместе выступают за «Пэйсерс» с момента прихода последнего в команду в 2022 году после обмена на Домантаса Сабониса из «Сакраменто».