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Белорусские баскетболистки дважды победили россиянок в Сочи

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси одержали две победы над молодежной командой России (U-20) в спаррингах в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором товарищеском поединке подопечные Наталии Трофимовой выиграли у россиянок с результатом 77:68.

Накануне белоруски победили с преимуществом в 11 очков — 64:53.