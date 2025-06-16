Белорусские баскетболистки дважды победили россиянок в Сочи

Сегодня во втором товарищеском поединке подопечные Наталии Трофимовой выиграли у россиянок с результатом 77:68.
Накануне белоруски победили с преимуществом в 11 очков — 64:53.
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси одержали две победы над молодежной командой России (U-20) в спаррингах в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня во втором товарищеском поединке подопечные Наталии Трофимовой выиграли у россиянок с результатом 77:68.
Накануне белоруски победили с преимуществом в 11 очков — 64:53.