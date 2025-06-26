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«Никс» проведут собеседование с Джеймсом Боррего

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщает, что «Никс» проведут собеседование с помощником главного тренера «Пеликанс» Джеймсом Боррего.

Источник: Спортс"

Боррего известен по работе в «Шарлотт» с 2018 по 2022 год. Он дважды выводил команду в плей-ин и одержал 138 побед при 163 поражениях.

«Никс» провели собеседования с Майком Брауном, Тэйлором Дженкинсом и Майкой Нори.