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«Шарлотт» обменял Марка Уильямса в «Финикс»

На этот раз «Шарлотт» отправил «большого» в «Финикс» во время драфта. Взамен «Хорнетс» получили 29-й пик первого раунда и пик первого раунда на драфте-2029 (это будет худший пик между «Кливлендом», «Ютой» и «Миннесотой»), а также защитника Василие Мицича (у него опция команды на 8,1 млн долларов).

Ранее «Шарлотт» поменял Уильямса в «Лейкерс», но трейд был аннулирован, так как игрок не прошел медобследование.

В прошлом сезоне Уильямс провел 44 матча, в среднем набирая 15,3 очка, 10,2 подбора и 1,2 блока при 60% с игры.