«Шарлотт» обменял Марка Уильямса в «Финикс»

На этот раз «Шарлотт» отправил «большого» в «Финикс» во время драфта. Взамен «Хорнетс» получили 29-й пик первого раунда и пик первого раунда на драфте-2029 (это будет худший пик между «Кливлендом», «Ютой» и «Миннесотой»), а также защитника Василие Мицича (у него опция команды на 8,1 млн долларов).