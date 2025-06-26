Билл Симмонс: «Шона Маркса надо арестовать»

«Бруклин» под 8-м номером выбрали российского разыгрывающего Егора Демина, а под 19-м французского разыгрывающего Нолана Траоре.
Под 20-м номером «Майами» взял литовского защитника Каспараса Якучиониса.
«Как обычно, хороший игрок драфта падает в “Хит”. Якучионис очень хорош. А Шона Маркса нужно арестовать», — написал Симмонс.
«Бруклин» под 8-м номером выбрали российского разыгрывающего Егора Демина, а под 19-м французского разыгрывающего Нолана Траоре.
Под 20-м номером «Майами» взял литовского защитника Каспараса Якучиониса.