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Серджо Скариоло — новый главный тренер мадридского «Реала»

Новым руководителем мадридского клуба станет Серджо Скариоло, пишет инсайдер Маттео Андреани.

Источник: Спортс"

Ожидаются и перестановке в руководстве клуба. Серхио Родригес заменит Хуана-Карлоса Санчеса Ласаро на посту директора баскетбольного отделения клуба.

Скариоло придет на смену Чусу Матео. Матео работал в «Реале» с 2022 года и привел клуб к титулу чемпионов Евролиги и двум титулам чемпиона Испании. В прошлом сезоне он был признан тренером года в Евролиге.

Скариоло занимает пост главного тренера в сборной Испании. Его последнее место работы на клубном уровне — болонский «Виртус», с которым он завоевал Еврокубок в 2022 году. Итальянец уже возглавлял мадридский «Реал» с 1999 по 2002 год и выигрывал с клубом чемпионат Испании.