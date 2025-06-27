Серджо Скариоло — новый главный тренер мадридского «Реала»

Скариоло занимает пост главного тренера в сборной Испании. Его последнее место работы на клубном уровне — болонский «Виртус», с которым он завоевал Еврокубок в 2022 году. Итальянец уже возглавлял мадридский «Реал» с 1999 по 2002 год и выигрывал с клубом чемпионат Испании.