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«С таким взвешенным комментарием ты не попадешь в подкаст The Ringer, Шэмс». «Новый Орлеан» ответил на критику Билла Симмонса

Ранее Билл Симмонс в своем подкасте на The Ringer назвал сделку, которую совершил «Новый Орлеан» «одним из пяти самых глупых обменов этого десятилетия».

Источник: Спортс"

«Пеликанс» обменяли 23-й пик драфта-2025 и свой незащищенный пик в первом раунде драфта 2026 года на 13-й пик «Атланты», под которым взяли центрового Дерека Куина.

«Новый Орлеан» уколол Симмонса в комментариях к реплике Шэмса Чарании, где тот разбирал произошедшую сделку.

«Как это можно оценить? А вдруг Куин станет членом Зала славы? Или многократным участником Матча всех звезд? Тогда через три года об этом вообще никто не вспомнит… Пока рано говорить, кто выиграл в этой сделке», — сказал Чарания.

«С таким взвешенным комментарием ты не попадешь в подкаст The Ringer, Шэмс», — написали «Пеликанс» под постом с высказыванием инсайдера ESPN.