Шерил Миллер сравнила соперничество Кейтлин Кларк и Энджел Риз с соперничеством Лэрри Берда и Мэджика Джонсона

Но разница в том, что у мужчин это противостояние, это театр. Когда речь идет о женщинах, у СМИ всегда другой нарратив. Мы обязательно либо мелочные, либо ревнивые, либо завистливые. Мы не можем быть просто двумя людьми, которые не любят друг друга. Это нормально. Я не обязана любить тебя. Я уважаю твою игру, но мы не обязаны быть друзьями".