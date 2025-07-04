Обмен Дарио Шарича на Йонаса Валанчюнаса состоится, «Денвер» уговаривает литовца остаться в НБА

Вчера стало известно, что «Панатинаикос» предлагает Валанчюнасу трехлетний контракт на сумму около 12 миллионов евро, и игрок близок к принятию этого предложения.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, обмен между «Сакраменто» и «Денвером» все равно состоится.
Сейчас «Наггетс» уговаривают Валанчюнаса не выкупать контракт и продолжить выступления в НБА.
Текущее соглашение литовца гарантировано только на сезон-2025/26, за который «Денвер» заплатит ему 10,4 миллиона долларов. Следующим летом у «Наггетс» будет возможность либо продлить контракт еще на один сезон, либо отказаться от опции команды на 10 миллионов.