Обмен Дарио Шарича на Йонаса Валанчюнаса состоится, «Денвер» уговаривает литовца остаться в НБА

Текущее соглашение литовца гарантировано только на сезон-2025/26, за который «Денвер» заплатит ему 10,4 миллиона долларов. Следующим летом у «Наггетс» будет возможность либо продлить контракт еще на один сезон, либо отказаться от опции команды на 10 миллионов.