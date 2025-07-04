Брэдли Бил и «Финикс» обсуждают выкуп контракта

Как отмечалось ранее, «Финикс» не может отчислить Била и растянуть эти 110 миллионов на пять лет, так как коллективное соглашение ограничивает сумму растянутых платежей 15% от потолка зарплат в каждом сезоне. При потолке в 154,6 миллиона долларов на сезон-2025/26 растянутый контракт Била займет 14,3% (22 миллиона) сам по себе, что в сумме с уже имеющимися у «Санс» 3,8 миллионами «мертвых денег» превысит порог в 15%.