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«Видимо, вы действительно не хотите, чтобы я остался». «Сиксерс» не дали Гершону Ябуселе серьзного предложения

"Всегда буду благодарен клубу за предоставленный мне шанс, вторую возможность в лиге. Они очень помогли мне и моей семье.

Все было отлично, я был готов к продолжению. Но когда пошел разговор о следующем контракте, они практически не сделали предложения. Точнее, оно было очень низким. Я подумал: «Боже мой, вы, видимо, действительно не хотите, чтобы я остался».

Никаких обид. «Никс» дали хорошее предложение, и общие условия для меня и семьи показались хорошим выбором", — заключил форвард.

Ябуселе (29 лет, 204 см) провел за «Сиксерс» один сезон, набирая 11 очков, 5,6 подбора и 2,1 передачи за 27 минут в среднем за матч. Форвард будет получать по 6 миллионов в год в «Нью-Йорке».