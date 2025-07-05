Деандре Эйтон считает Луку Дончича лучшим разыгрывающим в НБА

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто из HoopsHype, у Эйтона было несколько вариантов после выкупа контракта, включая «Индиану», «Нью-Йорк», «Денвер», «Кливленд» и «Милуоки» (до того, как они договорились о сделке с Майлзом Тернером).