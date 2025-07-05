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«Лейкерс» выиграли «небольшой аукцион» за Джейка Ларэвию

Несмотря на острую потребность в центровом, Джейк Ларэвиа стал главным приоритетом «Лейкерс» после потери Дориана Финни-Смита.

Источник: Спортс"

«Лос-Анджелес» выиграл «небольшой аукцион» среди нескольких команд за право подписать Ларэвию, сообщают источники ESPN.

В прошлом сезоне форвард провел 66 матчей за «Мемфис» и «Сакраменто», набирая в среднем 6,9 очка (47,5% с игры, 42,3% из-за дуги), 3,9 подбора и 2,4 передачи. Он стал неограниченно свободным агентом после того, как «Гриззлис» отказались от опции на его четвертый год контракта.

Двухлетний контракт Ларэвии с «Лейкерс» на 12 миллионов долларов полностью гарантирован. Агентом игрока является Аарон Райли, который также работает с Остином Ривзом.