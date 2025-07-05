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Команды завышали цену, когда «Лейкерс» обращались к ним по поводу обмена центровых

После того как «Лейкерс» договорились с Джейком Ларэвиа (который был их главной целью), у команды оставалось около 8 миллионов от исключения среднего уровня. В это время такие центровые, как Брук Лопес и Клинт Капела, уже находили новые команды.

Источник: Спортс"

По данным источников ESPN, когда «Лейкерс» звонили по поводу доступных центровых, клубы завышали цену, так как знали, что «Лос-Анджелес» был готов отдать за Марка Уильямса (в сорванной февральской сделке): Тогда предложение включало молодого игрока (Далтон Кнехт, пик первого раунда-2024), незащищенный пик первого раунда 2031 года и право обмена пиками в 2030 году.