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«Эта игра реально выносит мозг!» Леброн Джеймс показал свои навыки в гольфе

«Второй день игры в ⛳️??! Боже мой, эта игра реально выносит мозг, мягко говоря! Но, кажется, мне это даже нравится! Ха-ха! ??‍♂️. До мастерства мне еще как до Луны, и пока я ?, но черт возьми, как же круто проводить время на поле!», — написал Джеймс.

Источник: Спортс"

«Второй день игры в ⛳️??! Боже мой, эта игра реально выносит мозг, мягко говоря! Но, кажется, мне это даже нравится! Ха-ха! ??‍♂️. До мастерства мне еще как до Луны, и пока я ?, но черт возьми, как же круто проводить время на поле!», — написал Джеймс.