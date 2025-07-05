«Лейкерс» уверены, что у них есть тренерский штаб, способный раскрыть потенциал Деандре Эйтона

«Для Эйтона, которому в конце июля исполнится 27 лет, это возможность заново заявить о себе. Хотя его контракт с “Лейкерс” включает опцию игрока на второй год, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы он ей воспользовался. Ожидается, что он значительно превзойдет свою текущую оценку в 8 миллионов долларов и сможет рассчитывать на гораздо более выгодный контракт следующим летом.