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Джок Лэндейл подпишет контракт с «Мемфисом»

Свободный агент договорился о подписании контракта с «Гризлис».

Ранее «Рокетс» отчислили австралийского центрового (29 лет, 211 см) до того, как его контракт на 8 млн долларов стал гарантированным.

В прошедшем сезоне Лэндейл сыграл за «Хьюстон» 42 матча, набирая в среднем 4,8 очка и 3,3 подбора.