Стэн Ван Ганди: «Какой самый громкий скандал вне площадки был у Леброна? Никакой. И тем не менее, его ненавидят»

Самое удивительное для меня — этот парень стал публичной фигурой еще в восьмом классе. И какой самый громкий скандал вне площадки у него был? Никакой. Он только лишь достойно представлял баскетбол и лигу. И тем не менее, его ненавидят. Я никогда не понимал этот негатив. Думаю, многие просто боготворили Майкла Джордана, и сам факт того, что люди спрашивали: «А Леброн так же хорош?» — вызывал ненависть к нему, вместо признания его достижений. И это печально", — заключил Ван Ганди.