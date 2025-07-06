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Стэн Ван Ганди: «Какой самый громкий скандал вне площадки был у Леброна? Никакой. И тем не менее, его ненавидят»

После того, как звезда «Лейкерс» активировал опцию на 52,6 миллиона долларов в своем контракте, он получил свою дозу критики за это «эгоистичное» решение.

Источник: Спортс"

«Леброн уже давно получает порции ненависти за самые разные вещи. Будь то его решение перейти в “Майами”, которое он анонсировал в прямом эфире, или столкновение с Эриком Споэлстрой. Леброна ненавидят, несмотря на то, что у него лучшая карьера среди всех игроков НБА в истории. Мы можем спорить, кто был лучшим игроком, но сложно отрицать, что он построил лучшую карьеру.

Самое удивительное для меня — этот парень стал публичной фигурой еще в восьмом классе. И какой самый громкий скандал вне площадки у него был? Никакой. Он только лишь достойно представлял баскетбол и лигу. И тем не менее, его ненавидят. Я никогда не понимал этот негатив. Думаю, многие просто боготворили Майкла Джордана, и сам факт того, что люди спрашивали: «А Леброн так же хорош?» — вызывал ненависть к нему, вместо признания его достижений. И это печально", — заключил Ван Ганди.

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