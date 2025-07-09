Деандре Эйтон: «Понимаю уровень ожиданий и то, что победы очень важны для “Лейкерс”

Решение по поводу «Лейкерс» было достаточно простым. Но я сделал паузу, чтобы понять суть рынка свободных агентов. Узнать, как все это работает на деле. Среди клубов, которые мы оценили с моими агентами в этом промежутке, «Лейкерс» были лучшим вариантом для меня.