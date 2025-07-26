Дуэйн Уэйд: «Брэдли Бил оказался там, где хотел. Многие хотят попасть в одну команду с Джеймсом Харденом из-за его умения создавать моменты»

"Думаю, Брэдли оказался там, где хотел. Он будет играть с Джеймсом, с которым, вероятно, мечтал объединиться уже давно. Многие хотят попасть в одну команду с Харденом из-за его умения создавать моменты. Я также слышал, что Джеймс — хороший лидер. Сам я не был с ним в одной раздевалке, но игроки отзываются о нем очень высоко.