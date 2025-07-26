Дуэйн Уэйд: «Брэдли Бил оказался там, где хотел. Многие хотят попасть в одну команду с Джеймсом Харденом из-за его умения создавать моменты»

"Думаю, Брэдли оказался там, где хотел. Он будет играть с Джеймсом, с которым, вероятно, мечтал объединиться уже давно. Многие хотят попасть в одну команду с Харденом из-за его умения создавать моменты. Я также слышал, что Джеймс — хороший лидер. Сам я не был с ним в одной раздевалке, но игроки отзываются о нем очень высоко.
Для ветерана играть с другими опытными игроками в этом возрасте — именно то, что ему нужно и важно. Быть среди взрослых, состоявшихся парней — это совсем другая энергия.
Когда смотришь на их состав, единственное, что приходит в голову: «Если они будут здоровы…» И это хороший знак. Если о команде говорят: «Они могут быть опасны, если избегут травм», значит, у них есть шанс", — сказал Уэйд.
«Клипперс», которые сделали ставку на ветеранов за 30, идут против трендов НБА. Самый молодой игрок в ротации клуба на новый сезон — 27-летний Джон Коллинз. Остальные ключевые баскетболисты значительно старше: Джеймсу Хардену — 35, Каваю Ленарду — 34, Брэдли Билу — 32, Бруку Лопесу — 37, Крису Полу — 40.