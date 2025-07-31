Джордан, Брайант и Джеймс — в Топ-7 величайших игроков по мнению Дуэйна Уэйда

Топ-7 Дуэйна Уэйда:
Кобе Брайант.
Леброн Джеймс.
Аллен Айверсон.
Стеф Карри.
Шакил О’Нил.
Кевин Гарнетт.
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