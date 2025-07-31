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Джордан, Брайант и Джеймс — в Топ-7 величайших игроков по мнению Дуэйна Уэйда

Легендарный защитник признался, что начал активно наблюдать за лигой со времен Майкла Джордана, и поэтому ориентируется на соответствующий временной период.

Топ-7 Дуэйна Уэйда:

Кобе Брайант.

Леброн Джеймс.

Аллен Айверсон.

Стеф Карри.

Шакил О’Нил.

Кевин Гарнетт.

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