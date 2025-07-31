Лука Дончич хочет, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру в «Лейкерс»

Джеймс заработает 52,6 миллиона долларов за последний год своего контракта в следующем сезоне. Если он завершит карьеру после сезона-2025/26, это будет соответствовать ожиданиям Дончича. Но если Джеймс решит продолжить карьеру в сезоне-2026/27, Дончич хочет, чтобы лучший бомбардир в истории лиги остался в «Лейкерс».