Несколько команд-претендентов следят за ситуацией с Крисом Миддлтоном

Учитывая истекающий контракт на 33,3 миллиона долларов и большую историю травм форварда, команды не готовы предложить значительную компенсацию при его обмене.
Ожидается, что «Уизардс» выкупят контракт Миддлтона.
Несколько команд, претендующих на чемпионство, следят за будущим Криса Миддлтона в «Вашингтоне», сообщает репортер Эван Сайдери.
Учитывая истекающий контракт на 33,3 миллиона долларов и большую историю травм форварда, команды не готовы предложить значительную компенсацию при его обмене.
Ожидается, что «Уизардс» выкупят контракт Миддлтона.