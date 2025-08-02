Игры женской НБА дважды прерывались из-за выброшенных на площадку секс-игрушек

Первый случай произошёл на матче между «Атлантой Дрим» и «Голден Стэйт Валькирис». Второй — во время сегодняшней встречи «Чикаго Скай» и всё тех же «Валькирис». В обоих эпизодах игру приходилось останавливать, чтобы убрать посторонние предметы с паркета.