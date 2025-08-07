«Нью-Йорк» не заинтересован в Кевине Лаве, «Лейкерс» и «Клипперс» — главные претенденты на форварда

Обеим клубам придется внести некоторые коррективы, прежде чем подписывать Лава.
«У “Клипперс” и “Лейкерс” все еще есть по одному свободному месту в составе. Но если “Лейкерс” захотят заполучить Лава и воссоединить его с Леброном, им придется расторгнуть еще один контракт, поскольку их платежка ограничена первым порогом налога на роскошь, до которого осталось всего 1,1 млн долларов.
Что касается «Клипперс», то они, по сути, находятся в такой же ситуации, поскольку их платежка находится в 1,2 млн долларов от первого порога", — пишет Сигел.
Лав все еще связан контрактом с «Ютой», куда его обменяли из «Майами» в межсезонье. Однако, согласно сообщениям СМИ, форвард активно добивается выкупа контракта с «Джаз» и, как ожидается, скоро станет свободным агентом.