«Нью-Йорк» не заинтересован в Кевине Лаве, «Лейкерс» и «Клипперс» — главные претенденты на форварда

«У “Клипперс” и “Лейкерс” все еще есть по одному свободному месту в составе. Но если “Лейкерс” захотят заполучить Лава и воссоединить его с Леброном, им придется расторгнуть еще один контракт, поскольку их платежка ограничена первым порогом налога на роскошь, до которого осталось всего 1,1 млн долларов.