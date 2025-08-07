Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грег Сент-Джин присоединился к тренерскому штабу сборной Словении

Грег Сент-Джин официально присоединился к тренерскому штабу сборной Словении.

Источник: Спортс"

Бывший ассистент главного тренера «Далласа», ныне тренер «Лейкерс» воссоединился с Лукой Дончичем, вернувшись на скамейку запасных словенской сборной после того, как также помогал ей в подготовке к Евробаскету-2022.

Американский специалист тесно сотрудничал с Дончичем во время работы в «Мэверикс» (2021−2023), а с 2024 года работает ассистентом главного тренера в «Лейкерс».

В прошлом месяце специальным советником Федерации баскетбола Словении был назначен Донни Нельсон, бывший генеральный менеджер «Мэверикс», который выбрал Дончича на драфте в 2018 году.