18-летний болельщик арестован за то, что бросил секс-игрушку на трибуну во время матча WNBA

Лопес, как сообщается, извинился и сказал, что это была «глупая шутка, которая стала трендом в социальных сетях». Болельщика арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка, нападении и публичной демонстрации материалов с откровенным сексуальным содержанием.