Деррик Уайт о вызове в олимпийскую сборную США: «Пропустил грандиозное путешествие в Мексику на мое 30-летие»

«В тот вечер, когда мы выиграли чемпионат, я впервые заговорил об Олимпиаде. Во время плей-офф я увидел твит о том, что если Кавай не сможет поехать, то я, возможно, стану кандидатом в сборную. Мой агент не стал поднимать эту тему — мы были сосредоточены на плей-офф. А потом мы выиграли. Я стоял в коридоре и спросил: “Майк, я поеду на Олимпиаду?” Он ответил: “Посмотрим”.