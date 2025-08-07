Владимир Дячок: «Матчи против Египта прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных»

"На днях провели продуктивную встречу с коллегами из Федерации баскетбола Египта, хочу выразить им благодарность за два матча, которые получилось сыграть в Каире. Сборная Египта была очень заинтересована в приглашении нашей команды к себе, матчи прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных. Тем более соперник почти сразу после товарищеских матчей улетает в Анголу на Афробаскет. Отметил бы, что баскетбол в Египте последние четыре года очень сильно развивается, совсем недавно они участвовали в турнире в Ливане вместе с Ираном, Сирией, Иорданией. И они обыграли их всех, кроме Ливана. Матчи против такой команды для нашей сборной были очень важны.