Зоран Лукич: «По последним матчам очень доволен качеством игры сборной России»

— Не могу ответить, кто из них сильнее. У Ирана команда значительно лучше организована, чем у Египта. И иногда выигрывает именно тот, кто выглядит более организованным. Но от команды Египта порой просто не знаешь, что ожидать. Может быть, это и неплохо для нас. То есть мы должны максимально быстро адаптироваться, переключаться и принимать правильное решение. Это нелегко, и тем не менее… И еще по габаритам команда Египта превосходила команду Ирана.