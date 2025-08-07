Однажды Керит Берк, одна из репортеров «Уорриорз, перед перерывом написала твит: “Стеф, если ты это видишь, я хочу, чтобы ты показал самолет руками, когда забросишь трехочковый”. Он забросил один трехочковый, потому еще один, и показал самолет», — рассказал бывший игрок «Голден Стэйт».
Дэмион Ли: «В перерыве Стеф Карри печатал свое имя в Твиттере, пролистывал его и потом безумствовап во второй половине»
"Я был рядом с ним в раздевалке. В перерыве он печатал свое имя в Твиттере, смотрел на него, наверное, минуту-другую, пролистывал, закрывал телефон, откладывал его и во второй половине просто безумствовап.