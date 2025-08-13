Ричмонд
Эдриан Воджнаровски: «США столкнутся с серьезными проблемами на Олимпийских играх-2028»

"США столкнутся с серьезными проблемами. Думаю, давление на американскую сборную будет особенно сильно, когда Вембаньяма начнет приближаться к своему пику в составе очень хорошей французской сборной, а также со стороны отличной сербской команды, у которых есть налаженные игровые связи.

Поэтому единственное, в чем я уверен, так это в том, что США будут находиться под огромным давлением", — сказал бывший инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски в подкасте Jao Mile.