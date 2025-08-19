«Не проиграем ни одного матча». Шакил О’Нил выбрал лучшую команду всех времен для BIG3

«Я, Кобе (Брайант) и Пенни (Хардуэй). Непобедимые, не проиграем ни одного матча», — ответил О’Нил.
О’Нил и Хардуэй играли вместе в «Орландо» с 1993 по 1996 год. В 1995 году они вывели команду в финал НБА, но там «Мэджик» были разгромлены «Хьюстоном».
В 1996 году дуэт мог снова дойти до финала, но на их пути встали Майкл Джордан и «Чикаго», одержавшие 72 победы в том сезоне. «Буллс» разгромили «Мэджик» в финале Восточной конференции. Летом 1996 года центровой перешел в «Лейкерс», где объединился с Кобе Брайантом.
О’Нил и Брайант играли вместе с 1996 по 2004 год, создав один из величайших дуэтов в истории НБА. Они привели «Лейкерс» к трем чемпионским титулам подряд (2000−2002).
Также во время интервью О’Нилу сообщили, что сын рэпера Айс Кьюба (основателя BIG3) хотел бы увидеть центрового в лиге.
«Нет, никогда, я слишком стар», — отказался от приглашения Дизель.