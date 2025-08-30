Марк Кьюбан: «Вне паркета я люблю Луку до смерти, но на площадке — пошел он ##### вместе с “Лейкерс”

У «Лейкерс» такие же цвета, как и у моей старшей школы, и я выбросил всю свою школьную форму. Буду надеяться, что они закончат сезон 0−82. Я безумно люблю Луку, он отличный парень, но ##### «Лейкерс», — сказал бывший владелец «Мэверикс».
Кюьбан до сих пор помнит момент встречи с генеральным менеджером «Лейкерс» Робом Пелинкой после перехода Дончича в «Лос-Анджелес».
«Роб просто добил меня. Я взял с собой своего сына, когда “Мэверикс” играли с “Лейкерс” после трейда. Роб подходит поздороваться, и у него такая мерзкая ухмылочка, но он изо всех сил старается ее сдержать», — добавил Кьюбан.