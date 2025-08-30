Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайриз Халибертон составил рейтинг своих решающих бросков в плей-офф сезона-2024/25

На 4-е место в своем списке Халибертон поставил бросок в серии первого раунда против «Милуоки».

Источник: Спортс"

«Это просто бросок из-под кольца, поэтому — номер “4”.

3-е место заняло попадание в серии второго раунда против «Кливленда».

«Я не думал, что окажусь в этой ситуации. Думал, что попаду штрафной, мы сфолим и дальше разберемся. Но я промазал с линии, пришлось на ходу решать».

Халибертону было тяжело выбрать между оставшимися двумя бросками, но все же он поставил на 2-е место попадание в серии финала Востока с «Нью-Йорком».

«На самом деле этот бросок не был победным, но лет через 20 никто об этом не вспомнит».

И на 1-й строчке — победный бросок в финальной серии против «Оклахомы».

«Финал НБА, я мечтал оказаться там всю свою жизнь. Мы в гостях смогли совершить камбэк, поэтому это попадание на 1-м месте».