Патрик Беверли: «Я в шоке, что Уэстбрук до сих пор без контракта. Это немного неуважительно»

Если вы спросите Йокича, он обожал играть с ним. Если вы спросите Аарона Гордона, он обожал играть с ним. Когда я был в «Лейкерс», думал: «Расселл Уэстбрук — раковая опухоль команды? Да черта с два». Расс — элита, чертова элита. Я в шоке, что он до сих пор без контракта.