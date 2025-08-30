Патрик Беверли: «Я в шоке, что Уэстбрук до сих пор без контракта. Это немного неуважительно»

Если вы спросите Йокича, он обожал играть с ним. Если вы спросите Аарона Гордона, он обожал играть с ним. Когда я был в «Лейкерс», думал: «Расселл Уэстбрук — раковая опухоль команды? Да черта с два». Расс — элита, чертова элита. Я в шоке, что он до сих пор без контракта.
Он затащил для «Денвера» несколько матчей в плей-офф, а они проиграли будущим чемпионам! MVP, мистер трипл-дабл, я в замешательстве", — заключил Беверли.
Прошлый сезон Расселл Уэстбрук провел в составе «Наггетс», набирая в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за игру при 44,9% реализации бросков.
В межсезонье он отказался от опции игрока в своем контракте и стал свободным агентом. На данный момент только «Сакраменто» проявляет к Уэстбруку заметный интерес.