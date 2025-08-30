Светислав Пешич — журналисту: «Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе»

«Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе. Ничего не произошло, игра закончилась, все в восторге. Чего вы хотите? Я не хочу слышать такие вопросы — вы не должны больше их задавать. Что происходит? Мы говорим о баскетболе, мы победили, и у вас нет других вопросов? Не спрашивайте меня ни о чем до конца Евробаскета», — заявил Пешич.