Все ребята боролись, нужно отдать должное каждому. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Я допустил много ошибок сегодня и знаю, что могу играть намного лучше. Нужно провести анализ и подготовиться как можно лучше", — сказал разыгрывающий сборной Словении.
Лука Дончич: «Будем продолжать бороться. Доказали, что способны на это»
"Наша цель — выйти из группы. В обоих матчах мы выложились на полную, действительно выложились на все сто. Мы здесь, чтобы представлять Словению и постараться победить, и мы будем продолжать бороться. Думаю, мы доказали, что способны на это.