Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Надеюсь, никто не воспримет это как неуважение». Кендрик Перкинс считает, что Рэджон Рондо заслуживает Зала славы так же, как Реджи Миллер и Чонси Биллапс

"Взгляните на его резюме — четырехкратный участник Матча всех звезд, дважды лучший в лиге по передачам, лучший в лиге по перехватам, двукратный чемпион НБА.

Источник: Спортс"

Я лишь хочу сказать, и надеюсь, никто не воспримет это как неуважение, Реджи Миллер пять раз за карьеру попадал на Матч всех звезд, ни разу не был в первой символической сборной НБА. Реджи Миллер трижды попадал в третью сборную НБА, пять раз участвовал в Матче всех звезд. Я понимаю, франчайз-игрок, мистер Пэйсер.

Я не говорю, что Реджи Миллеру не место в Зале славы. Я лишь хочу сказать, что это тема для обсуждения. Рэджон Рондо должен быть в Зале славы. Чонси достоин Зала славы. Но разве резюме Чонси лучше, чем у Рэджона Рондо? «- заявил чемпион НБА 2008 года в составе “Бостона”.