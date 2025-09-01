«Надеюсь, никто не воспримет это как неуважение». Кендрик Перкинс считает, что Рэджон Рондо заслуживает Зала славы так же, как Реджи Миллер и Чонси Биллапс

Я лишь хочу сказать, и надеюсь, никто не воспримет это как неуважение, Реджи Миллер пять раз за карьеру попадал на Матч всех звезд, ни разу не был в первой символической сборной НБА. Реджи Миллер трижды попадал в третью сборную НБА, пять раз участвовал в Матче всех звезд. Я понимаю, франчайз-игрок, мистер Пэйсер.