Майкл Портер: «Если бы мы, когда играли в старшей школе, вышли против команды всех звезд женской НБА, то… без обид, но тут говорить нечего»

«Чувак, если бы команда всех звезд женской НБА сыграла против школьников — сборной команды парней McDonald’s All-American… бро, тут не может быть двух мнений.

Источник: Спортс"

В конце концов, когда я был в старшей школе, мы уже были, по сути, взрослыми мужиками. Я, Трэй Янг, Деандре Эйтон, Гэри Трент, Пи Джей Вашингтон… Если бы мы играли против команды всех звезд женской НБА, то… без обид, но тут говорить нечего", — заключил Портер.