Эргин Атаман: «Наша главная цель — победить Сербию в финале»

Наша главная цель — обыграть Сербию в финале", — заявил Атаман.
Турция и Сербия завершили по 4 матча без поражений и встретятся друг с другом в среду. Положение Сербии может усложниться в результате травм ведущих игроков.
"Конечно, мы постараемся обыграть Сербию и застолбить встречу с 4-м местом другой группы. Но даже если мы проиграем, это не будет означать отказа он наших медальных притязаний.
Наша главная цель — обыграть Сербию в финале", — заявил Атаман.
Турция и Сербия завершили по 4 матча без поражений и встретятся друг с другом в среду. Положение Сербии может усложниться в результате травм ведущих игроков.